ACCIDENT SPECTACULAIRE DE LA CIRCULATION A MOSTAGANEM : Six blessés dont 2 dans un état grave à Fornaka

Encore un accident spectaculaire de la circulation, digne des films hollywoodiens en ce dimanche du 09 Août 2020 : tout proche, les agents de la protection civile de l'unité secondaire de la "Macta" sont intervenus très rapidement pour apporter leurs secours à la suite d'un accident de la circulation, pour le moins singulier. En effet, selon les informations de la protection civile, une voiture avait chuté du pont "Sidi Mansour", dans la commune de Fornaka, au niveau de la double voie de Mostaganem - Oran, sur la RN 11. Vraisemblablement, cet accident s'est produit à la suite d'une collision entre deux voitures où l'une d'elles a chuté du pont ce qui a occasionné des dégâts matériels importants et fait 06 blessés, dont une femme et un homme ont été gravement atteints, a indiqué la même source qui a précisé que les secouristes de la protection civile ont prodigué aux blessés les soins de premier secours d'urgence .Les blessés en question ont été évacués par la suite par ambulance, vers les urgences médicales de Mostaganem où ils ont reçu les soins appropriés. Devant un tel cas, la protection civile recommande aux usagers de la route de faire preuve de prudence en respectant les règles de conduite et surtout en évitant de faire des excès de vitesse pour garder le contrôle de leurs véhicules.