ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION A SAYADA : 01 mort et 2 blessés graves à Sidi Fellag

Dans la commune de Sayada, tout près du lieu-dit "Sidi Fellag", vers coups de 7 heures 30 du la matinée de ce samedi,09 Mai 2020,s'est produit un terrible accident de la circulation dans lequel (02) deux sont entrés en collision, au niveau du chemin de wilaya, à l'entrée du quartier "Sidi Laâdjal",dépendant du Douar "Sidi Fellag",relevant de la commune de Sayada.(daïra de Kheir-Eddine),a-t-on appris du service de la communication de la protection civile de Mostaganem. Les secours de l'unité principale ,relevant de la Protection Civile sont arrivés sur les lieux très rapidement où ils ont donné les soins de première urgence à deux (02) hommes, âgés de 30 et 76 ans, ayant subit de graves blessures .Par ailleurs, une troisième personne de 59 ans, décédée sur place, des suites de graves blessures dont elle a été victime ,dans cet accident. L'équipe d'intervention de la protection civile, s'est chargée par ailleurs de l'évacuer vers les services de la morgue de l'établissement public hospitalière de Mostaganem comme elle a également de transférer le deux autres blessés graves au service des urgences médicales pour recevoir les soins appropriés. Devant cet accident meurtrier ,le protection civile de Mostaganem appelle tous les conducteurs de véhicules à se rappeler des conseils de la bonne conduite dans la route d'autant plus que les conditions météorologiques ne sont pas favorables aux excès de vitesse. En outre, ils sont interpelles à respecter les mesures de confinement et de prévention sanitaire notamment, les horaires du confinement partiel, a tenu à le souligner, M.Mohammedi Mansour, le chargé de communication de la Protection civile.