ACCIDENT MACABRE D’UN BUS DE VOYAGEUR : Un mort et 26 blessés à Mostaganem

Un accident de la circulation d'une rare violence, est survenu dans l’après-midi d’hier, à la sortie de de la commune de Hassi Mamèche faisant un bilan provisoire d’un enfant mort sur le champ, alors que 27 autres blessés dont 10 dans un état gravement critique, ont été admis aux urgences de l'hôpital de Mostaganem. Sur la scène de la tragédie, le bus devenu une véritable épave, atteste d’un choc d’une inouïe violence. Selon des témoignages recueillis auprès de riverains, le bus transportant 27 passagers assurant la ligne Mostaganem-Ain Nouissy, a carrément dérapé avant de continuer sa course folle contre un arbre avant de se renverser entre Ain Nouissy –Hassi Mamèche, exactement, juste à côté de la ferme Benzaza. Selon nos sources, l'accident s'est produit suite à la perte de contrôle du bus, lorsque le chauffeur a entrepris une dangereuse manœuvre de dépassement de deux voitures. Il s’est ainsi trouvé face à face à d’autres véhicules venant en sens opposé. Voulant, en retard, éviter le pire, la manœuvre de coup de poisson lui a ainsi fait perdre tout contrôle du bus qui est allé sortir de la chaussée, en dérapant avant de percuter de plein fouet un immense tronc d’eucalyptus, avant une ultime culbute ayant essuyé échec à toute tentative de reprise de contrôle, expulsant le bus dans un fossé sur le bas-côté. Le bilan provisoire reste très lourd : 1 mort et 26 blessés dont 10 grièvement blessés. De quoi se demander pour quand cessera le terrorisme routier de bien des automobilistes et des chauffeurs empruntant nos routes ! Le nombre de morts par accident de la route a atteint ces dernières années un seuil intolérable. Le terrorisme routier fait de l'Algérie l'une des premiers pays sur la macabre liste d'accidents de la circulation. Avec quelque 40.000 accidents par an engendrant plus de 4.500 morts et des dizaines de blessés outre des condamnés à vie sur une chaise roulante si ce n’est sur la brancard à vie. À l'origine de ce drame, la gestion la négligence et l’indiscipline des automobilistes, transport urbain privé sauvage et la précarité routière qui enregistre de nombreuses insuffisances, mais aussi l’état exigu de la route.