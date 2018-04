ACCIDENT DE LA ROUTE A TIARET : Deux morts dont un policier à Hamadia

Le mardi 24 avril 2018 ,en fin d après-midi, le tronçon reliant la commune de Hemadia à celle de Rechaiga, a été théâtre d’un tragique accident reflétée par la collision de plein fouet entre deux véhicules l’un de marque "Ibis" et l’autre un petit camion de marque "DFM",apprend-on de source généralement bien informées, qui ajoutent que la violente collision a fait deux morts sur le coup, dont un policier qui était chez ses parents et comptait rejoindre son travail au niveau de la sûreté de Daira de Sidi-Laajel(wilaya de Djelfa),l accident a eu lieu sur la RN 40 et à quelque 85 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et selon les mêmes sources, cet accident a fait 3 blesses qui ont été évacués à l’hôpital de Mahdia .Les corps des 2 victimes ont été déposés à la morgue de l hôpital cite et une enquête a été ouverte par les services de la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Hemadia, territorialement compétents.