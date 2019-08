ACCIDENT DE LA ROUTE A SIDI BEL ABBES : Six blessés dans une collision à Sidi Khaled

Six personnes, de sexe masculin, dont la moyenne d'âge varie entre 34 et 49 ans, ont été blessées dans un accident de la circulation survenu ce mercredi 21 août 2019, sur la RN07, à hauteur de la ville de Sidi Khaled, indique un communiqué de la protection civile de Sidi Bel Abbès. Une collision frontale s'est produite violemment entre deux véhicules utilitaires, sans pour autant faire de mort, indique le communiqué mais on déplore 06 blessés dont certains grièvement atteints. Les agents de la protection civile ont évacué les victimes vers les UMC du CHU Hassani Abdelkader où les premiers soins nécessaires leur ont été prodigués par les équipes médicales et paramédicales de garde.