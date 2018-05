ACCIDENT DE LA ROUTE A AIN TEMOUCHENT : 1 mort à Hammam Bouhjar

Selon un communiqué de la protection civile d’Ain Témouchent, un accident mortel est survenu ce dimanche soir au niveau de la route nationale 95 près de la commune de hammam Bouhjar après une collision entre une voiture de marque 406 et un tracteur à remorque occasionnant le décès sur place du conducteur de la voiture en l’occurrence D. M. C. âgé de 30 ans. Après les graves blessures, le défunt a été évacué par les éléments de la protection civile vers les urgences de l’hôpital de Hammam Bouhjar avant son admission à la morgue du même hôpital. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les véritables causes de ce regrettable accident.