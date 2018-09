ACCIDENT DE LA ROUTE : 5 morts et 18 blessés à Ain Defla

Cinq personnes ont trouvé la mort et 18 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu lundi matin dans la commune d'El Haissinia, dans la wilaya de Ain Defla, a indiqué Nasserdinne Baghdad, chargé de la communication à l’algérienne des autoroutes, sur les ondes de la Chaine Une de la Radio Algérienne. L'accident s'est produit sur un tronçon de l’autoroute est-ouest au lieudit El Haissinia, lorsqu'un bus de transport de voyageurs, assurant la liaison entre Ain Defla et Oran, s'est renversé, « causant la mort à 5 personnes et 18 blessés », a-t-il précisé.