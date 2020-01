ACCIDENT DE LA CIRCULATION : En 2 jours, 1 mort et 2 blessés à Sidi Ali et Sour

Les accidents de la circulation ne se comptent plus malgré les incessantes campagnes de sensibilisation et d’information, menées par les services sécuritaires de la wilaya de Mostaganem. Selon les informations de la cellule de communication de la protection civile Deux (2) accidents de la circulation se sont produits à l’Est de Mostaganem. Le premier a eu lieu, le jeudi 16 janvier 2020, vers les dix heures du soir (22h00) où l’unité secondaire de la protection civile de la daïra de Ain Tedelès est intervenue à la suite d’un accident de la circulation dans lequel, un véhicule a renversé un homme de 39 ans, originaire de la commune de Sour qui est décédé sur les lieux. L’accident en question s'est produit sur la route nationale n ° 90, du lieu-dit « Hachasta » de la commune de Sour. Le corps de la malheureuse victime a été transféré au service de la morgue de l'hôpital de Mostaganem. Un second accident de la circulation routière, pour le moins spectaculaire s’est produit, dans la matinée du vendredi 17 Janvier 2020, à trois heures du matin (03h00), sur la pente dangereuse du lieu-dit « Oued Obaïd », situé sur la route nationale n ° 42, reliant les communes de Sidi Ali et Sidi Lakhdar .A cet endroit, c’est un véhicule du type « Maruti » qui a dérapé de la chaussée et s’est renversé sur les lieux boisés. Appelés au secours, les services de l'unité principale de la protection civile de l'unité de Sidi Ali, appuyés par l'équipe cynégétique (technique d’utilisation de chiens dressés), pour la recherche d’éventuels blessés qui auraient pu être éjectés dans la zone boisée bordant la route, se sont rendus sur les lieux de l’accident. Leur intervention rapide a permis de prendre en charge les deux blessés qui présentaient des blessures plus ou moins graves. Les blessés en question ont reçu les soins de premiers secours et ont été immédiatement transférés vers les urgences médicales à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.