ACCES GRATUIT AUX PLAGES : Le complexe ‘’Zina Beach’’ au-dessus de la loi !

Le fameux complexe hôtelier ‘’Zina Beach’’ semble déroger à la règle imposant l’accès gratuit aux plages, décidé par le ministère de l’intérieur. Les gérants de ce lieu de détente au voisinage de la plage n’ont point hésité à fermer l’accès avec de gros cailloux et l’installation de barrières. Ces derniers soulèvent que l’hôtel qui est une propriété privée doit être protégé, et toutes les voies si proches du lieu doivent être interdites à toute circulation par mesure de sécurité. Malheureusement, ces itinéraires sont empruntés quotidiennement par des estivants qui se rendent sur la plage, et se retrouvent fermées sur une décision de l’hôtelier.