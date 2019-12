ACCES AUX ETUDES DE MASTER ET DOCTORAT : L’usage de l’anglais est désormais obligatoire

Ainsi, dans un rapport final, le comité du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, recommande l’obligation d’être titulaire d’un ‘B 2’ en anglais afin d’accéder au master et doctorat. Il sera demandé aux étudiants la note minimum de 11 sur 20 (sans rattrapage) pour postuler à la post-graduation à partir de l’année universitaire 2020/2021. En effet, le Comité sectoriel spécialisé dans le renforcement de l'usage de la langue anglaise a pris plusieurs mesures et programmé des activités à court, moyen et long termes, qui devront contribuer au développement de l'enseignement et l'usage de la langue anglaise dans les universités et les centres de formation spécialisés, d'après les recommandations contenues dans le rapport final du Comité spécialisé, publié, mardi, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, sur sa page Facebook. S'agissant des mesures devant être appliquées à court terme, le comité sectoriel a annoncé l'application, dès la prochaine rentrée universitaire, du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour le cycle doctorat. Selon le comité, une attestation de niveau B2 doit être fournie pour le parachèvement des thèses de doctorat et leur soutenance, l'obtention d'une moyenne de 12/20 en langue anglaise au Baccalauréat, l'obtention d'une note 11/20 ou plus (sans rattrapage) pour accéder au cycle Master, outre l'augmentation du volume horaire à (3) heures, dont une heure et demi (01h30) de présence physique et 1h30 à distance. Parmi les mesures prises, poursuit le comité, il sera procédé à la création d'écoles doctorales en anglais de spécialité dans les quatre coins du pays (Est, Centre, Ouest, Sud), la relance du Comité d'intensification de la langue anglaise qui se chargera de la réflexion, du suivi pédagogique et de la conception du contenu des programmes, des objectifs de formation, de la révision des approches et méthodes d'enseignement devant être mis en place, l'élaboration d'un calendrier de réunions du comité CPND pour l'actualisation des programmes de formation (profil d'inscription, contenu, pédagogie appropriée et profil du diplôme), ainsi que la révision des statuts des centres d'enseignement intensif des langues (CEIL).