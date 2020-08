ACADEMIE MILITAIRE DE CHERCHELL : Le président Tebboune préside la sortie de promotion d'officiers

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a effectué samedi, une visite à l'Académie militaire de Cherchell "Houari Boumediene", où il a été accueilli par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, et de hauts officiers de l'ANP, rapporte l'agence officielle APS. En effet, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu à l’Académie Militaire de Cherchell (AMC) pour superviser la cérémonie de remise des diplômes et de sortie de promotions, comme rapporté par la Présidence de la République. En compagnie du Chef de l’état-major de l’Armée Nationale Populaire, le général de corps d’Armée Saïd Chengriha, du Commandant de la Première région Militaire, le général-major Ali Sidane, ainsi que du Directeur de l’Académie Militaire de Cherchell, le général-major Salim Grid, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions. Pour rappel, il s’agit de la 13ème promotion de la formation militaire fondamentale commune de base, de la 51ème promotion de la formation fondamentale, ainsi que la 4ème promotion des officiers en Master.