ACADEMIE DE LA LANGUE AMAZIGHE : Le projet de loi devant les députés dès le mercredi

Le projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe sera présenté mercredi prochain pour débat devant les députés de l'Assemblée populaire nationale, selon l’APS. Ce projet de loi consacre le statut de Tamazight comme langue nationale et officielle, chargeant ainsi l'Etat de la noble mission de sa promotion et de son développement dans toutes ses variétés linguistiques. Dans ses dispositions générales, le projet de loi note que l'Académie est "une institution nationale à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle constitue l'autorité de référence dans les domaines liés à la langue amazighe", alors que son siège est fixé à Alger. Ce projet de loi organique fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Académie algérienne de la langue amazighe. Pour l'accomplissement de ses missions, la prochaine Académie comprendra quatre (4) organes, à savoir le conseil, le président, le bureau, les commissions spécialisées. Elle sera également dotée d'un secrétariat administratif.