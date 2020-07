ABSENCE DE DEVELOPPEMENT AU DOUAR KARAOUET ( TIGHENNIF) : Les habitants interpellent les autorités locales

Les habitants du douar Karaouett, relevant de la commune de Tighennif dans la wilaya de Mascara lancent un appel aux autorités locales pour écouter leurs préoccupations ayant un lien avec le développement, dont ils sont privés en raison des problèmes au sein de l'assemblée populaire communale, et du gel de ses activités. Ils demandent une inscription urgente de projets de rénovation de deux chemins à l’intérieur d'un ensemble d'habitations rurales, qui compte actuellement quelque 2.000 habitants. Ces chemins en question sont les seules routes, qui faciliteront leurs déplacements vers les différentes régions voisines. Ils renouvellent également leur demande concernant le raccordement du douar au réseau du gaz naturel, pour mettre fin à leur souffrance, et ce afin de leur éviter la recherche d'une bouteille de gaz butane. Ils sont étonnés d'ailleurs, du retard des services concernés dans le raccordement à cette énergie vitale, et ce malgré leur proximité de quelques mètres du réseau principal. Ils mettent aussi en évidence leurs problèmes de santé et de l'environnement résultant de l’utilisation des fosses sceptiques, et appellent à la réalisation de canalisations des eaux usées. Considérant leur douar comme une zone d'ombre, ils demandent aussi, la réalisation de structures de divertissement pour les jeunes et les enfants.