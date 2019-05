ABSENCE D’ECLAIRAGE PUBLIC A AIN EL TURCK : L’obscurité gâche les sorties nocturnes

Selon le constat, la grande majorité de ces habitants, vraisemblablement las d'attendre une hypothétique réhabilitation des changements des lampes grillées ainsi que les poteaux électriques dégradés, qui n'ont pas encore été remplacés par d'autres plus récents, se sont munis de lampes torches pour percer l'obscurité ambiante prévalant dans leur lieu de résidence lors de leurs sorties nocturnes en ce mois de carême, où la défaillance de l'éclairage public perdure énormément, sans aucune prise en charge de réhabilitation du réseau électrique, durant presque toute l'année » a ironisé un habitant de la partie basse de la localité de Bouisseville, abordé à ce propos par Le Quotidien le Réflexion , avant de renchérir avec dépit « la plupart de mes voisins sont munies d'une lampe torche pour s'orienter dans les ténèbres et éviter ainsi de tomber dans les crevasses tapissant les chaussées. C'est aberrant, surtout en ce mois sacré où les sorties nocturnes sont rituelles ». Notons que l'éclairage public est aussi défaillant, voire inexistant, dans certaines zones essaimées à travers les six localités que compte ladite municipalité. Le quartier Bensmir, communément appelé douar Naqousse et celui du Commandant Ferradj, appelé douar Maroc, illustrent parfaitement ce piteux état de fait. Le même déplorable constat est aussi relevé sur la rue Melinnette, qui traverse les six localités en question ainsi que l'allée des Villas, qui prend naissance à Beau Séjour pour aboutir à la rue de la République, à mi-chemin du boulevard Les Dunes, près du village de Cap Falcon. « Les responsables concernés ne se soucient pas des désagréments engendrés sur notre cadre de vie. Ils ont certainement remarqué cette sombre situation de déliquescence mais n'ont pas encore daigné réagir. Cela perdure dans le temps avec tout un lot varié de contraintes et de désagréments sans pour autant susciter la moindre réaction à même de mettre un terme », ont fait remarquer d'autres interlocuteurs. Dans le village de Cap Falcon, les habitants sont confrontés aux actes de piratage de l'énergie électrique à partir des poteaux en accusant ces contrevenants d'être la cause de la défaillance de l'éclairage public. Cette transgression, qui s'est largement répandue avec le temps et à la faveur de l'indifférence de tout un chacun, a plongé dans l'obscurité plusieurs rues de ce village touristique en ce début de saison estivale où des milliers de touristes sont attendus pour passer un agréable séjour.