ABSENCE D'ALLOGREFFE INFANTILE A ORAN : Plus de 10 enfants transférés vers Alger

Depuis fort longtemps, le service de l’oncologie pédiatrique du centre anti-cancer (CAC) «Emir Abdelkader» d’Oran, transfert annuellement une moyenne de 7 enfants vers Alger, pour subir des allogreffes infantiles, une opération encore non disponible dans les établissements de l’Ouest et du Sud-ouest, a-t-on appris de la chef du service en question. Indiquée dans les cas de leucémies sévères, les allogreffes infantiles consistent à greffer un enfant malade avec des cellules de la moelle osseuse d’un donneur (un parent ou un frère), explique le Pr Amaria Boumeddene, chef de service de l’oncologie pédiatrique au CAC d’Oran. Ce genre d'opérations n’est malheureusement pas disponible dans aucun établissement de santé de la wilaya d’Oran, ni encore dans la région ouest et sud ouest, note-t-elle, ajoutant que les enfants qui nécessitent l’allogreffe sont transférés au centre de cancérologie Pierre et Marie Curie d’Alger, seul en Algérie à pratiquer ce genre d’intervention. Le Pr Boumeddene a expliqué que l’allogreffe est indiquée pour les cas les plus sévères de leucémie, qui ne répondent pas aux traitements, faisant des rechutes, ajoutant que les enfants nécessitant l’intervention sont transférés à Alger, après étude de leurs dossiers. Un projet pour le lancement de l’allogreffe infantile au niveau du service de l’hématologie de l’EHU «1er novembre» d’Oran se fait toujours attendre, depuis quelques années, a-t-elle souligné, notant que l’ouverture d’une unité dédiée à ce genre d’intervention sera d’un grand apport pour les malades et leurs familles, afin de leur épargner le déplacement jusqu’à Alger.