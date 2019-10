ABDELMADJID TEBBOUNE AFFIRME : ‘’Je suis proche de Chadli et non de Boutefika’’

L’ex-premier ministre et candidat à la l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, ce mardi, qu’il est plutôt «proche du regretté Président Chadli Bendjedid» et n’a pas servi Bouteflika, mais l’Etat algérien. Interrogé sur ses relations avec l’homme d’affaires et P-dg du Groupe des travaux publics ETRHB, Ali Haddad, actuellement en prison, Tebboune a affirmé qu’il refuse de «nommer ce personnage ou de prononcer son nom». Toutefois, il a précisé que lorsqu’il était ministre de l’Habitat puis ministre du Commerce et enfin Premier ministre, il s’est attaqué à ce «personnage» dont les projets «accusaient des retard de sept ans dans leur démarrage». «C’est hallucinant. Ce personnage qui a appelé les étrangers à venir en Algérie car il est assis sur une fortune de 20 milliards de dollars, n’a jamais été inquiété. Ses projets étaient à 70% financés par des prêts des banques publiques et accusaient des retards immenses», a déploré Tebboune. Il a qualifié Haddad et sa clique de pratiquer de la «cleptomanie». En ce sens, il a fait savoir que «cinq personnages ainsi que le patron du syndicat des travailleurs, s’étaient réunis à Marseille, l’été 2016, pour mettre en place une cagnotte de 3 milliards de dollars dans le but de détruire Tebboune».