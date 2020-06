ABDELAZZIZ DJERRAD DEPUIS TINDOUF : ‘’L’Algérie doit se construire avec une nouvelle mentalité’’

Le Premier ministre, accompagné de plusieurs les membres du gouvernement, était en visite hier dans la wilaya de Tindouf pour inspecter des projets de développement local et où il a déclaré que « l’Algérie nouvelle doit se construire avec une mentalité nouvelle », ajoutant que « la bureaucratie est un 'ennemie de cette Algérie nouvelle qui doit être bâtie dans la transparence » En procédant à l’inauguration de la mosquée de la ville, première étape de sa visite, Abdelaziz Djerrad a exclu le retour aux prières collectives dans les mosquées, demandant aux citoyens d’élever leurs prières « afin que Dieu nous délivre de la pandémie du Coronavirus pour que nous puissions reprendre le chemin des maisons de Dieu » En parlant du secteur de l’Education, Abdelaziz Djerrad a fait savoir que « la priorité de son gouvernement « est la généralisation de la tablette électronique », promettant par ailleurs de débarrasser les enfants du « cartable à 10 kilogrammes » Evoquant des projets de Construction, il a estimé que « les nouveaux projets doivent prendre dans leur conception architecturale les spécificités locales et la mentalité du citoyens » et de même qu’il a appelé à l’utilisation des matériaux locaux. Au sujet des fameuses « zones d’ombres », le premier ministre admet que « c’est une réalité amère », demandent aux walis d’en faire « leur priorité » » pour « les transformer bientôt en zones de lumière »