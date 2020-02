ABATTAGE CLANDESTIN A SAÏDA : La livraison de la viande blanche se fait la nuit

Les services de la gendarmerie de la wilaya de Saida qui sont en train de serrer l’étau contre ceux qui abattent et livrent clandestinement et sans aucun respect des normes hygiéniques, la viande blanche faisant partie d’un lot de produits alimentaires de large consommation, ont réussi à arrêter un abatteur clandestin de volailles au niveau du marché des fruits et légumes situé en plein centre-ville. Le mis en cause a voulu livrer une quantité de viande à bord d un moyen de transport dépourvu de toute nature de propriété et d’hygiène. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme. Les abatteurs clandestins des volailles et pour échapper de toute sanction changent à stratégie pour livrer les dizaines de quantités de viandes blanches aux bouchers et restaurateurs. Ils profitent de la nuit pour livrer leur produit. Ils appliquent l'adage "Quand le chat est absent, la souris danse." mais la valse risque d être surprise par une présence furtive de ceux qui serrent l’étau à l'encontre de ceux qui pratiquent l’informel et l’illicite .Une livraison nocturne de la viande qui exige des interrogations ?