ABATTAGE CLANDESTIN A HASSI MAMECHE : Les déchets de volaille menacent la santé des habitants

Il a été constaté ces derniers temps au niveau du douar de Maâïzia relevant de la commune de Hassi Mamèche des tas de décharges sauvages provenant des abattoirs illégaux de volailles et qui selon les habitants cette localité, est devenue un vrai danger sur la santé de leurs enfants, notamment en cette saison de chaleur, où les maladies contagieuses sont très fréquentes. En effet, et depuis des mois, les résidents de cette localité dénoncent cette situation qui selon eux se passe au vu et au su des responsables locaux sans aucune intervention. Selon des informations circulant à travers les réseaux sociaux, un enfant âgé de 3 ans a été sauvagement piqué par le dangereux moustique tigre qui a fait son apparition dans la wilaya de Mostaganem, plus exactement à Hassi Mamèche, lui causant une forte fièvre et une inflammation qui ont nécessité son transfert à hôpital pour une prise en charge médicale. Devant cet état de faits, les autorités locales de la commune sont interpellées à faire face à ces abattoirs sauvages qui menacent la vie du citoyen.