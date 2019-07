ABATTAGE CLANDESTIN A HASSI BEN OKBA ET SIDI CHAHMI : Saisie de 342 kg de viande impropre à la consommation

Les éléments de la brigade de lutte contre la fraude et la protection du consommateur ont procédé à la saisie de 342 kg de viande impropre à la consommation, lors d’une patrouille diligentée par les gendarmes de la brigade de Hassi-Ben Okba, ont interpellé un individu âgé de 34 ans, qui transportait à bord d’un véhicule, cent vingt-cinq (125) kg de viande rouge, impropres à la consommation. Poursuivant toujours leur investigation, en vertu d'un mandat de perquisition, une deuxième opération a été opérée par les gendarmes de la brigade de protection de l’environnement, assistés par ceux de la brigade territoriale de Sidi-Chahmi, ont interpellé un individu âgé de 36 ans et la saisie dans un abattoir qu’il a érigé clandestinement, cent huit (108) poulets, avec deux (02) quintaux et dix-sept (17) Kg de viande de volaille, impropres à la consommation. Ces nouvelles saisies reflètent les efforts des services de la gendarmerie nationale pour veiller à la santé publique et faire face à la commercialisation des produits impropres à la consommation. Notons enfin, que des cas d’intoxications alimentaires qui sont liés en majorité à la consommation de viandes blanches, de poissons et de mayonnaise et d’autres préparations dans les restaurants et les fast-food et qui ne répondent pas aux normes d’hygiène, sont enregistrés périodiquement à Oran. Ce qui provoque la gastro-entérite qui est une infection du système digestif qui cause nausées, vomissements, crampes abdominales et diarrhée.