ABANDONNES PAR L’ENTREPRENEUR : Des bénéficiaires de LPA crient à l'injustice à Mascara

Ces derniers (les travaux), faut-il le noter, ont débuté en 2012 et leur délai d’exécution a été fixé à 24 mois. Cependant, après avoir reçu ses dus financiers, l'entrepreneur a abandonné le projet et l'a laissé sans électricité, eau, gaz et réseau d'assainissement, ce qui a poussé, malgré tout cela, 20 familles en proie à une crise de logement étouffante, à occuper leurs logements, il y a environ un an, dans l'obscurité, le froid, le manque d'eau, d'une part, et l’absence de canalisation d'égouts d'autre part. D'autres bénéficiaires du projet ont préféré porter plainte contre l'entrepreneur devant la justice. Ils attendent leurs logements depuis 9 ans, et disent s’être acquittés de leurs obligations financières envers l'entrepreneur, qui n'a pas tenu ses promesses, dans un projet qui a vu se succéder cinq wali à la tête de la wilaya de Mascara. L'entrepreneur, selon les dires des bénéficiaires justifiait le retard par le manque de liquidités financières pour terminer les travaux. Les plaignants déclarent que, quoi que le wali Abdelkhalek Sayouda, lors de sa dernière sortie au projet, a révélé qu'il allait poursuivre l'entreprise en justice, ils exigent une solution rapide, en raison des problèmes dans lesquels ils pataugent, en particulier dans les circonstances actuelles avec le froid et la pandémie de la covid-19, où le besoin en gaz de ville et d'un environnement propre devient pressant.