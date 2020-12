AADL : Reprise de la réception des souscripteurs

L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé la reprise des rendez-vous de réception des souscripteurs pour le suivi de leurs dossiers, après un arrêt dû à la contamination de fonctionnaires à la Covid-19. «L’AADL informe ses souscripteurs ainsi que les locataires des logements AADL de la reprise des rendez-vous de réception pour le suivi de leurs dossiers», a indiqué l’agence dans un communiqué publié sur son compte Facebook. A cet effet, l’AADL invite les intéressés à télécharger l’application sur leurs téléphones portables via le lien: "http://mo.aadl.com.dz/RDVAADL" et à suivre les étapes de l'opération relative aux rendez-vous. Cette opération a été interrompue, suite à la contamination de fonctionnaires et d’employés de l'Agence à la Covid-19», explique l’AADL. La reprise progressive de ses employés après leur rétablissement du nouveau coronavirus a permis de relancer l’opération qui s’effectue conformément aux mesures préventives visant à endiguer sa propagation», ajoute l’agence. L’AADL, qui appelle à la vigilance, insiste sur le respect des gestes barrières pour réduire la propagation du nouveau coronavirus. L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) avait annoncé jeudi dernier le lancement d'une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs (AADL2) affectés à des sites au niveau de Sidi Abdallah (ouest d'Alger), Bouinan (Blida) et Chaïba (nord-est de la wilaya de Tipasa).