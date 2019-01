AADL : Des milliers de logements distribués à Alger et Blida

La livraison des logements de type AADL se poursuit. Plus de 4.000 unités ont été livrées, ce mardi, dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah et la nouvelle ville de Bouinane, affirme, l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL). En effet, pas moins de 4000 souscripteurs au programme de logements location-vente AADL du site Sidi Abdellah et la nouvelle ville de Bouinane ont été conviés hier pour recevoir les clefs de leurs nouveaux appartements. La cérémonie de remise de clés a été présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, en présence du Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh et de nombreux cadres du secteur qui ont partagé la joie des nouveaux acquéreurs. Le secteur a connu d’importantes opérations de distribution de logements de type AADL en 2018. La plus importante opération a été enregistrée le 5 juillet marquant la fête nationale de l’indépendance de l’Algérie, au cours de laquelle 5 000 logements ont été distribués, ainsi que l’opération de distribution d’un quota de 2 400 logements en octobre 2018.