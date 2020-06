AADL : 40 000 souscripteurs choisiront leurs sites bientôt

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé jeudi à Alger le lancement dans les prochains jours d'une nouvelle opération de choix des sites au profit de quelque 40.000 souscripteurs au programme location-vente "AADL" au niveau national, dont 20.000 à Alger. Dans une déclaration à la presse en marge d'une séance de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. Nasri a expliqué que cette opération intervient après que l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) ait pu obtenir de nouvelles assiettes pour parachever son programme de logement. D'autres opérations de choix des sites seront programmées en fonction de la disponibilité du foncier, a affirmé le ministre. Les opérations de choix des sites se font via le site web de l'AADL pour les souscripteurs ayant versé la première tranche. Pour ce qui est de la remise des attestations d'affectation, entamée mi-juin courant, M. Nasri a affirmé qu'elle se poursuivait normalement en dépit de l'enregistrement de plusieurs réserves par les souscripteurs concernés. Il a fait état dans ce cadre de fermes instructions données à l'Agence AADL quant au traitement de ces réserves pour un meilleur déroulement de l'opération. S'agissant de la relance des travaux au niveau des différents chantiers, le ministre a mis l'accent sur l'impératif respect des mesures de prévention contre la Covid-19, pour pouvoir, a-t-il dit, "relever ce défi et rattraper le grand retard accusé par un arrêt des projets pour plusieurs mois".