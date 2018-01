AADL 2 : Remise des clefs dans trois wilayas

L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a procédé jeudi (18 janvier) à la remise des clefs dans trois (3) wilayas au titre du programme AADL 2, a précisé un communiqué du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. L'opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de distribution de logements de type location-vente (AADL), a précisé le communiqué. Les wilayas concernées sont Laghouat (300 unités), Sid Bel Abbes (520 unités) et Oran (362 unités), a ajouté la même source. Lors d'une récente réunion, le ministre de l'Habitat avait appelé les maîtres d'œuvre à intensifier leurs efforts pour livrer tous les projets de logement prévus au programme AADL 2013 dans les plus brefs délais. Un nouveau calendrier a été arrêté, lors de la réunion, avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qui devront présenter des rapports trimestriels jusqu'à la livraison de tous les projets programmés.