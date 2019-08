AADL 2 : Les souscripteurs menacent d’organiser un sit-in

Les souscripteurs de la formule de logement AADL2 ont menacé les autorités d’organiser un sit-in devant le ministère de l’Habitat le 11 septembre prochain. Suite au retard survenu dans l’opération de choix de sites au titre du programme de l’agence Nationale de l’amélioration et du développement du logement 2, plusieurs souscripteurs ont, en effet, menacé les autorités compétentes, chargées de leur formule, d’organiser un sit-in devant le siège du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville le 11 septembre 2019, a rapporté le site web d’information arabophone Ennahar Online. Lesdits souscripteurs qui n’ont pas encore été autorisés à choisir leur site se plaignent du fait que la procédure s’est arrêtée pour eux juste après le paiement de la première tranche. Ils sont soucieux du destin de leurs logements et réclament des explications, ajoute la même source. Selon un chiffre non officiel cité par le même média, le nombre de souscripteurs n’ayant pas choisi leurs sites au niveau de la wilaya Alger est estimé à 31 000. La décision d’organiser un sit-in a été annoncée peu après la circulation d’informations selon lesquelles des projets de logements LPA seront lancés à Alger.