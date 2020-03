AADL 2 : Début de l’opération de préaffectation dans 36 wilayas

En effet, il s’agit de 120 000 souscripteurs au programme AADL 2 qui pourront désormais connaître les sites où ils seront affectés. Le premier responsable de l’AADL a fait savoir que 153 000 logements seront distribués au cours de cette année. Par ailleurs, Belaribi a fait remarquer que les entreprises réalisatrices des différents projets AADL ont été payées. Selon lui, l’opération concerne ceux qui se sont acquittés de la 3e tranche et ont retiré leurs décisions de pré-affectation. Pour rappel Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a révélé en ce début du mois de mars, que le retrait des actes de pré-affectation au programme de logement AADL 2 sera officiellement effectif à partir de ce samedi 7 mars 2020. Dans ce sens, Kamel Nasri a précisé que l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), a convoqué pour ce 7 Mars, 120.000 adhérents à travers 36 wilayas afin de leur remettre les décisions d’affectation indiquant la destination finale de leur logement dans le cadre du programme d’AADL 2, indique la même source. Ainsi, 450.000 logements seront distribués au courant de l’année 2020 dont 65% seront destinés à l’habitat rural, a avancé le ministre, promettant de respecter les délais de réalisation et de livraison des différents programmes. Il est utile de préciser que le retrait des pré-affectations se fera sur le site officiel de l’AADL. Lors d’une réunion ministérielle tenue le 05 mars, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a révélé que le gouvernement est conscient de la crise du logement que connaît le pays actuellement, et a promis de remédier le plus rapidement possible aux obstacles rencontrés lors de la réalisation de tous types de programmes d’habitats et de logements. Dans ce contexte, le gouvernement s’est engagé à lancer un programme de logement locatif avec un loyer raisonnable et accessible à la catégorie moyenne des citoyens Algériens, avait annoncé Kamel Nasri le 24 février dernier, consolidant ainsi la décision de construire « un million de logements à l’horizon 2024 ».