Trump prendra-t-il sa décision ?! Macron, en laisse, suivra-t-il ? La question ne se pose pas pour le pays de la reine Elizabeth ! Pendant cela, les médias russes défendent ouvertement l'idée d'une confrontation musclée et dangereuse pour toute la région proche-orientale. Depuis la prétendue attaque chimique, comme ils ont menti à propos de l’Irak, la Libye, le danger d'une guerre apocalyptique semble plus proche que jamais. Les destroyers américains sont presque sur place. L'armada positionnée US entre autres, sont déjà là pour confirmer une nouvelle déstabilisation de la région. Une déstabilisation qui cette fois-ci entraînera dans son sillage d'incalculables séismes géopolitiques, dignes de la fin des temps raconté dans l’eschatologie prophétique de Mohamed sala aalih wa selem, mais aussi celle des ‘’Nassara’’. Et la Chine dévie déjà ses navires pour aller soutenir les Russes. Ce qui dénote de toute la gravité de la situation, de l’heure. Alors que sur la télévision Russe, les débats à propos de l’évènement semblent tout de même confirmer l’engouement vers un face à face. Ils ont tous convenu que les Anglo-sionistes n’allaient qu’aller plus loin dans l’escalade et que la seule façon d’arrêter tout cela est d’amener délibérément le monde au point où une guerre complète entre les Etats-Unis et la Russie était imminente ou même commencée localement. Plusieurs experts Russes ont dit que la Russie avait fondamentalement tort de répondre par de simples mots aux actions occidentales. Une autre conclusion intéressante laisse entendre que la seule vraie question pour la Russie est de savoir s’il serait préférable pour elle de retarder cette crise maximale ou d’accélérer les événements et de faire en sorte que tout se produise plus tôt. Pour la Télévision Russe, il y a eu un consensus sur le fait que plaider, raisonner, demander l’équité ou la justice, ou même le bon sens, était futile. Le point de vue russe est simple : l’Occident est gouverné par une bande de voyous soutenus par des médias infiniment menteurs et hypocrites, tandis que le grand public occidental a été désespérément zombifié. L’Ours comprend aussi et le dit ouvertement que les élites américaines ne prennent pas la Russie au sérieux et que les efforts diplomatiques russes actuels sont vains (en particulier à l’égard du Royaume-Uni). Plus loin que ça, l’idée que la Russie pourrait avoir à couler quelques navires de l’US Navy ou à utiliser des Kalibers contre les forces américaines au Moyen-Orient a été considérée comme une option réelle, peut-être inévitable. Les experts gouvernementaux ont non seulement de meilleures informations, mais ils savent aussi que la vie de millions de personnes dépend de leurs décisions. Propos d’experts lesquels reflètent un consensus populaire grandissant.