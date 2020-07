A UNE SEMAINE DE L'AÏD EL-ADHA : Le prix du mouton flambe à Oran !

Cela étant, certains citoyens ont préféré renoncer au rituel sacrificiel tandis que d’autres catégorie de citoyens; se sont précipités à la hâte pour acheter de peur qu’il y’en ait plus; surtout que les points de vente habituels sont fermés, a indiqué la même source. Cependant, un membre de l’Association de Protection des Consommateurs rassure les citoyens et leur propose même une solution alternative : « Reportez l’achat du mouton jusqu’à la dernière semaine avant l’Aïd car il y a un surplus sur le bétail; les fêtes, les funérailles et les mariages sont annulées et comme les frontières sont fermées; les vendeurs seront obligés de vendre leurs moutons sur place » a expliqué notre même interlocuteur.La fermeture des marchés ambulants déroute les maquignons avec une baisse de 80 % sur les bénéfices des maquignons de bétail. Ainsi, ces pertes sont dues à la crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus; qui n’a d’ailleurs épargné aucun secteur économique et qui a fortement impacté le pouvoir d’achat du citoyen Algérien. De ce fait, après quatre mois de confinement et sans rémunération fixe pour certains; les dépenses restent limitées et l’achat de bétail ne figure pas dans leurs priorités, selon la même source. De plus, les mesures de sécurité qui ont interdit tout rassemblement ont poussé l’Etat à fermer certains points de ventes du mouton dans les quartiers populaires d'Oran à reporter les fêtes de mariages et à annuler les funérailles ou autres grands rassemblements. Rappelons par ailleurs, que ces événements rapportaient beaucoup d’argent aux maquignons et représentaient la majorité de leurs chiffres d’affaires.