A TRAVERS PLUSIEURS REGIONS RURALES DE MOSTAGANEM : Repas froid dans les cantines scolaires

Plusieurs élèves du primaire relevant des régions rurales de Mostaganem , à l’exemple des communes de Safsaf, Souaflia ,Oued El-Kheir, Sour, Achàacha et autres, continuent à manger «froid» et «user de la semelle» en cette période hivernale, se plaignent leurs parents. Aucune amélioration n'a été constatée, regrettent les paternels qui déplorent «le non respect des exigences alimentaires et l'absence de compléments calorifiques en pareille période». Par ailleurs, l'insuffisance du transport scolaire incite les élèves, non seulement à se lever tôt, et s'imbiber du gel matinal mais encore à marcher en défiant les aléas de la route et ceux de l'aube naissante .Du coup, plusieurs parents d’élèves ont tiré la sonnette d’alarme sur le quotidien harassant de leurs enfants en raison du manque de moyens de transport, obligeant les écoliers à patauger dans la boue avant de rejoindre leurs bancs de classes et ce en parcourant chaque jour plusieurs kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires. Selon un parent d'élève, ‘’même le transport privé accuse un manque flagrant’’ fait-il remarquer. Cette situation empire de jour en jour, surtout en hiver. Les parents, eux-aussi, sont confrontés à un vrai calvaire, celui d'assurer les frais de transport pour leurs enfants, chaque jour. Devant cet état de fait, les parents d'élèves lancent un appel d'urgence aux responsables concernés, afin de résoudre ces problèmes, urgence signalée.