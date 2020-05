À TRAVERS LES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS DE LA WILAYA : Obligation du port de bavette pour les fonctionnaires à Mostaganem

Les différentes administrations publiques de la wilaya de Mostaganem ,à l’image de direction de l’éducation, différents bureaux de postes, la direction des ressources en eau …ECT) ont donné une instruction portant sur l’obligation du port des masques et bavettes de protection pour les employés et fonctionnaires ainsi que pour les citoyens . En effet, ces nouvelles dispositions consistent en l’obligation du port de masques de protection pour les employés et toutes les personnes fréquentant les administrations et structures publiques , en plus les magasins et centres commerciaux, encore ouvertes. Les mesures astreignent également les commerçants notamment à imposer le port de bavettes à leurs employés mais aussi aux clients qui fréquentent leurs boutiques. Notons que cette mesure intervient suite aux appels et les recommandations qui se multiplient et fusent de toute part, ces derniers temps, exhortant l’ensemble des citoyens à porter un masque lorsqu’ils sortent de chez eux. Spécialistes de la santé, pouvoirs publics, société civile, tous parlent d’une seule voix pour éveiller les consciences en ces temps d’inconscience et d’insouciance face à une pandémie qui s’installe durablement là où elle passe . Selon les spécialistes ,il est impératif de voir tous les citoyens porter un masque dans les lieux publics, dans les administrations jusqu’à la fin de la crise. Par ailleurs, plusieurs associations et organisations, ont distribué des masques et des vêtements de protection au profit de plusieurs administrations notamment , la conservation des forets ,direction du logement et de l’urbanisme ainsi que deux établissements hospitaliers de Masra et Kheir-Eddine .