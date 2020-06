À TIGHENNIF ET MASCARA : La police arrête deux vendeurs illicites de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la police relevant de la Sureté de daïra de Tighennif et de la deuxième sureté urbaine de Mascara ont réussi, lors de deux descentes, à neutraliser deux vendeurs illicites, avec la saisie d’une quantité de 256 unités. En effet, les éléments de la brigade de police judiciaire de la Sureté de daïra de Tighennif ont arrêté un trafiquant âgé de 45 ans, avec la saisie de 160 unités d’alcool, après exploitation de renseignements de son activité illégale. Le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a permis de l’arrêter et de saisir la dite quantité. D’autre part, les éléments de la deuxième sureté urbaine sont parvenus à arrêter un autre vendeur illicite âgé de 46 ans, avec la saisie de 96 unités et d’une somme d’argent, suite à la perquisition du domicile du mis en cause sur la base de renseignements indiquant qu’il utilisait son domicile familial pour stocker et revendre des boissons alcoolisées. Deux procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des suspects arrêtés en vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice.