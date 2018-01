A ORAN ET SETIF : 2 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, ce vendredi, 02 éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran (2ème Région Militaire) et Sétif (5ème RM), a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), un camion, 04 véhicules tout-terrain, 08 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres d'huile de table, 6000 litres de carburant, 864 unités de produits détergents, 07 groupes électrogènes, 07 marteaux piqueurs et un détecteur de métaux, précise la source.