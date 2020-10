A LA VEILLE DE LA RENTREE SCOLAIRE : Ecoles primaires dans un état de dégradation à Mostaganem

A la veille de la rentrée scolaire, plusieurs établissements scolaires sont dans un état de dégradation avancée, notamment les écoles primaire situées dans des quartiers populaires de la wilaya, tels que «l'école Mehdi Bekhedda situé au quartier antique de Tighdit, l'école Benayad Bendhiba , située dans le quartier « Zawiya de Tijditt », et l'école « France Fanon », située dans le quartier El Matamer» . Cette situation désastreuse dans laquelle se trouve ces écoles, ce n'est pas nouveau, elle date depuis longtemps, caractérisée par la dégradation des salles de classe, des réfectoires, des toitures, de la cour et des blocs sanitaires, ainsi que les insuffisances constatées dans le mobilier. D'autant plus qu’elles abritent un grand nombre d'élèves. Ces infrastructures nécessitent plus que jamais des travaux d’aménagement pour permettre aux élèves d’étudier dans de bonnes conditions, en plus leur assurer la sécurité à l’intérieur de ces institutions ainsi que l’amélioration des conditions d’hygiène. Devant ce état de fait, plusieurs citoyens et parents d’élèves ont lancé récemment un appel au autorités locales et à la direction de l’Education afin d’intervenir pour le réaménagement et réfection de ces écoles.