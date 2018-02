A L’OCCASION DE SON 83EME ANNIVERSAIRE : Le ‘’maitre’’ du noble art honoré

Célébrant son 83ème anniversaire, le vieux champion de boxe, Benabed Berrabah a été honoré par la famille sportive, ses amis et ses élèves, qui lui ont rendu un vibrant hommage. La salle de l’APC, qui a abrité la cérémonie, était pleine à craquer et ne parvenait plus à contenir le flux de personnes venus de tous les coins de la ville, ainsi que les invités des villes voisines. Accueilli par une délégation officielle, composée par le Président de l’APW et quelques membres, ainsi que le maire de Mostaganem et les membres de son conseil, le talentueux puncheur d’un temps fut vivement applaudi par l’assistance. A la fin de la fête, le boxeur a reçu de multiples cadeaux à l’occasion de cet heureux événement, dont un chèque de la part du président de l’ESM. Par ailleurs, le président de l’APC de Mostaganem, a souligné que la boxe mostaganémoise, va bientôt renaitre, avec la prochaine inauguration de salles de boxe, la programmation de galas de boxe, dont le premier est attendu pour le mois de Juin de l’année en cours. Un film documentaire sur le parcours du boxeur a été également visionné au public. Quant au déroulement de cette fête honorant une gloire de la boxe, elle a été superbement organisée, en collaboration avec l’APC de Mostaganem, grâce à deux personnes discrètes, M. Benabed Mohamed et M. Karakache Mohamed, qui ont veillé de bout en bout, sur sa parfaite réussite.