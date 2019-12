A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPEES : Un riche programme diversifié concocté à Mostaganem

A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, laquelle est célébrée chaque année, le 3 décembre à travers le monde, un programme spécial, riche et diversifié a été élaboré, visant à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière sur tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. A cet effet, il a été recensé quelque 5585 personnes aux besoins spécifiques au niveau de la wilaya de Mostaganem , lesquelles vont bénéficier de l’augmentation de l’allocation , après que le gouvernement algérien a décidé de revaloriser l’allocation octroyée aux personnes aux besoins spécifiques, en la portant de 4 000 DZD à 10 000 DZD ,à compter du 1er octobre 2019 ,selon la direction de l’action sociale. A l’occasion de la journée mondiale des handicapés , il va être procédé à l’organisation des compétitions sportives, des journées de formation dans le langage de la transmission , des séminaires assurés par des docteurs concernant la maladie de l’autisme , en plus des journées portes ouvertes au niveau des centres spécialisés , à l’image des centres psychique et pédagogique de Sidi Ali et de Mazagran et l’école des enfants sourds et muets de Hadjadj. En cette journée internationale des personnes handicapées, il sera mis l'accent sur le rôle et la participation des personnes handicapées dans le développement inclusif, équitable et durable, comme prévu par le Programme de développement durable à l'horizon 2030. En effet, les 17 Objectifs de développement durable et leurs cibles donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous, en ne laissant personne de côté et en reconnaissant l’handicap comme une question intersectorielle. L’ handicap est mentionné à plusieurs reprises dans les Objectifs de développement durable (ODD), en particulier dans les domaines de l'éducation, de la croissance et de l'emploi, des inégalités, de l'accessibilité des villes et des établissements humains, ainsi que dans la collecte des données et du suivi des objectifs.