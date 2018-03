A L’EFFET DU TRAMWAY QUI TRAINE : Les commerçants exigent leurs indemnisations

Soucieux de se faire entendre par les autorités de la wilaya, un groupe de commerçants sollicitant Réflexion à porter leur écho, se disent déçus de par la lenteur de la réalisation du tramway qui a fait noircir tant de colonnes. Et à l’effet des multitudes désagréments occasionnés par cet ouvrage dont le bout du tunnel ne parait pas encore, les commerçants affirment qu’ils n’ont toujours pas été destinataires de la deuxième indemnité qui leur a été promise. Or, cela n’est pas le cas de l’autre groupe de commerçants qui exerçaient à Aïn Sefra. En effet, quelque 200 commerçants ayant pignon sur le boulevard Benyahia Belkacem, La Salamandre et Tijditt à lesquels sont toujours affectés par les travaux du tramway, ne cessent d’exiger la deuxième tranche de leurs indemnisations qui tarde à venir. « Le tramway tarde à venir, et Dieu seul sait s’il verra le jour ou non, ou nécessiter encore une éternité ; et en parallèle, nous, on continue à chômer et voir nos rideaux baissés. La moindre des choses dans ce cas de figure, était de voir les autorités se pencher sur nos indemnités ! Nous avons des charges, nous avons des foyers, nous avons des bouches à nourrir, Nous n’avons pas des chats ; devait comprendre ces autorités », clame l’un des commerçants.