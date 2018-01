A L’EFFET DES DERNIERES PRECIPITATIONS : Les barrages remplis à 78%

Le taux de remplissage des 3 barrages en eau de pluie au niveau de la wilaya de Mostaganem, a atteint 78% selon le directeur des ressources en eau de la wilaya. Ce dernier a indiqué que le secteur a un avenir prometteur en matière de besoins en eau potable et en eau d’irrigation agricole. L’Oued Cheliff d’une capacité de 65 millions m3 est actuellement à 61 millions m3 avec un taux de remplissage à 90%. Le barrage de Kerrada d’une capacité de 50 millions de m3 est à 38 millions de m3 avec un taux de remplissage à 78%. Le barrage Kramis d’une capacité de 28 millions de m3, est à 20 millions de m3 avec un taux de remplissage à 60%. Autrement dit, les trois barrages sont à un taux global de remplissage de 78%, un pourcentage satisfaisant. Il se pourrait que les eaux de pluies des mois de janvier, février et mars, donneraient en moyenne un taux de remplissage des barrages entre 20 et 25%, lequel s’ajouterait au taux global de 78%. Par ailleurs, le directeur de wilaya des ressources en eau a indiqué que la wilaya de Mostaganem a connu une stabilité en matière de disponibilité en eau potable. Le taux de raccordement avoisine les 99%. Ce liquide précieux est desservi en H24 avec une capacité allant de 180 à 200 l/j à travers les chefs-lieux des communes. En revanche, certaines localités pour ne pas dire douars, leurs habitants ont souffert du manque d’eau. Grace aux efforts consentis par la direction des ressources en eau de la wilaya, il ne reste que 10 localités des 540 concentrées dans les communes de Safsaf et Ouled Boughalem, où les travaux de réalisation du réseau d’eau potable ont été lancés. Cette opération est en cours à travers les 10 localités restantes, laquelle s’achèvera avant la saison estivale pour étancher la soif des habitants de la ruralité.