A L’EFFET D’UNE COMPOSANTE PAS COMME LES AUTRES : La population de La Stidia satisfaite de son APC

Décidés de s’investir personnellement dans la solidarité en donnant chaque samedi depuis plusieurs mois, de leur temps mais aussi du labeur de par leurs muscles, dans une action non rémunérée, les élus de l’assemblée populaire communale de La Stidia demeurent de véritables exemples sur le bénévolat participatif dans le but de caractériser le village par un environnement sain et propre. Signe de bravoure, d’énergie et surtout d’une APC qui ne ressemble aucunement aux précédentes, lorsque le maire et ses membres s’attellent personnellement sans lassitude aucune à initier la communauté à vivre dans la propreté, qui à travers les âges et civilisations, a été l’essence même de tout progrès. Un contexte qui aujourd’hui s’ancre de plus en plus chez la population de La Stidia grâce à cette assemblée. Le cas du " Samedi Vert " de ce 31 Mars 2018 Journée de Volontariat qui s’est voulu une aubaine pour l’opération d’élagage des arbres, désherbage, et nettoiement des alentours de la cité LSP. « Et malgré une météo qui a quelque peu marqué de par sa perturbation cette journée, les élus et les citoyens n’ont tout de même pas manqué de répondre présents pour nettoyer, cet espace qui nous appartient à toutes et à tous, afin de le préserver, sauvegarder et aller vers un objectif commun " Zéro déchets " ! Merci à tous ceux qui ont activé », affirme Dr Allel, membre actif de l’assemblée. Le maire, monsieur Sildjilali Hamou, confirme pour sa part, que « le volontariat participatif motive les hommes, partout dans le monde, à se porter volontaires pour œuvrer en faveur du bien commun, et de l'impact de l'action volontaire sur les sociétés et les individus. Nous croyons fermement à l'influence du volontariat dans la promotion de la coopération, dans l'encouragement à la participation de l’édification de sa commune. Ça commence par un coup de balai devant chez-soi et ça peut aboutir à des résultats plus qu’extraordinaires quand tout le monde s’y met ». La population pour sa part, remarque à bien des égards tout le changement qui s’est emparé de l’APC. « Vous faites un excellent travail et depuis l’installation de la nouvelle assemblée, les choses ont changé et bougé à travers plusieurs secteurs notamment celui de l’environnement », précise Sadek Benel Hadj Djelloul, un habitant du village, alors qu’une autre résidante Fatima Boussaid, juge que « C’est une APC qui promet ! » Le cas de l’avis d’un autre citoyen, Kacem Kacem qui ne s’étonne pas de tout le travail que fournit l’assemblée pour avancer « c’est parce que c’est une composante intègre, à vous encourager dans vos actions. A titre personnel je vous soutiens ».