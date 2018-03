A L’APPROCHE DU MOIS DE RAMADHAN : Augmentation des prix des viandes rouges

Les prix des viandes rouges qui ont sensiblement augmenté, devraient connaitre d’autres augmentations, selon des professionnels du secteur. Actuellement, les prix des viandes rouges commencent à partir de 1 300 ou 1 400 DA et ce, en fonction des quartiers. Les prix du foie et de la viande sans os restent inaccessibles. Face à l’augmentation des prix des différents produits et services, le pouvoir d’achat des citoyens a considérablement chuté. Les prix des viandes rouges ont augmenté de 5% sur le marché local, a-t-on constaté à travers les marchés d’Alger. De ce fait, les citoyens ont déserté les boucheries d’où la fermeture de pas moins de 180 boucheries à Alger, sans compter les autres wilayas. Au ministère du Commerce, on estime que les prix de la viande sont déterminés par la loi de l’offre et de la demande, alors qu’au ministère de l’Agriculture, on a fait observer que les prix sont tirés vers le haut par les spéculateurs qui profitent de l’anarchie qui caractérise le marché de la viande.