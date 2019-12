A EL-OUED : Bengrina promet soutien aux agriculteurs

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre courant, Abdelkader Bengrina a promis, depuis El-Oued, de réorienter l'argent destiné à l'importation vers le soutien des agriculteurs désirant investir en vue de renforcer la production locale. S'exprimant lors d'un meeting animé à la maison de culture de la wilaya, M. Bengrina s'est engagé d'accorder aux jeunes désirant investir dans l'agriculture au niveau des Hauts-plateaux et le Sud, les terrains et les crédits nécessaires leur permettant de contribuer au renforcement du produit national et d'éliminer progressivement à l'importation. Il a promis de réorienter l'argent destiné à l'importation vers le soutien de projets agricoles dans le but de réaliser la sécurité alimentaire et se tourner vers l'exportation. Il a ajouté, qu'il procédera s'il venait à être élu président de la République, à la restitution des fonds pillés pour les investir dans les secteurs stratégiques en tête desquels, l'agriculture, l'industrie et le tourisme tout en assurant une répartition équitable des richesses et des projets entre les régions du pays. Par ailleurs, M. Bengrina a déploré le retard accusé dans le secteur de la santé au niveau des wilayas du Sud, le manque de médecins et de médecins spécialistes, outre le refus des médecins des régions du Nord de travailler dans le Sud, ce qui oblige les malades à se déplacer en Tunisie pour se soigner". Le candidat du mouvement El Binaa a imputé cette situation au manque d'incitations accordées par l'Etat aux médecins pour exercer dans le Sud, promettant, à ce propos, "d'organiser des caravanes de médecins qui sillonneront ces régions afin de fournir les soins aux patients".