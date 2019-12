A EL-BAYADH : Mihoubi s’engage à soutenir l'emploi des jeunes

Lors d'un meeting populaire à la salle des fêtes Belhaouas, au centre-ville d'El-Bayadh, M. Mihoubi a souligné que cette wilaya "connue pour son histoire et son authenticité, peut être un véritable poumon économique pour l'Algérie, de par ses vastes terres agricoles qui ne sont pas suffisamment exploitées en faveur de l'économie nationale". A ce propos, le candidat a indiqué que "les centaines de milliers d'hectares et les meilleures terres cultivables dont recèle El-Bayadh doivent être exploités", un défi supplémentaire à relever au sein de son programme qui vise l'exploitation de chaque parcelle de terre, tant qu'elle renferme une richesse naturelle et des ressources hydriques et qu'il y a une main d'œuvre qui veut cultiver ces terres abandonnées, à revitaliser et à exploiter dans l'investissement agricole". Pour le candidat du RND, "l'exploitation des terres agricoles peut se faire en partenariat avec des étrangers, pour tirer profit de leurs technologies". "Le soutien à l'investissement agricole obéira aux conditions de transparence, à la gestion légale et à l'octroi de terrains aux personnes éligibles dans ce domaine", a-t-il dit. Il s'agit également, selon le candidat, d'éradiquer la bureaucratie pour assurer la réussite des différents projets d'investissement dans ce domaine, pour ériger cette région et tant d'autres disposant de grandes surfaces agricoles en catalyseur de l'économie nationale". "Si je suis élu à la tête du pays, j'œuvrerai à la réhabilitation de la catégorie des éleveurs, qui contribuent grandement à l'économie nationale", a-t-il affirmé, réitérant son engagement à mettre en place tous les moyens à même de relancer cette filière stratégique et de trouver des solutions aux problèmes de cette catégorie, notamment les fourrages, ainsi que de réunir les conditions adéquates pour la prise en charge des aspects sanitaire et éducatif, au profit des enfants et familles de cette catégorie". Concernant le dossier de l'emploi, M. Mihoubi a fait savoir qu'"il s'engagera à soutenir l'emploi des jeunes et continuera à mettre en œuvre de la dernière décision du Gouvernement relative à la titularisation des tous les jeunes bénéficiaires de contrats pré-emploi", ajoutant qu'il œuvrera, également, à encourager les jeunes à investir, notamment dans le secteur agricole, à travers la mise en valeur des terres et l'octroi d'avantages dont des crédits sans intérêts, outre l'accompagnement de ces derniers jusqu'à la réalisation de leurs projets sur terrain".