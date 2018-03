A Canastel : : 1430 familles d’El Hamri et Mediouni seront relogées la semaine prochaine

Le wali d’Oran, M. Abdelghani Zaalane a déclaré au cours de l’opération de déménagement de 850 familles vers des logements décents à El Mohgoun, relevant territorialement de la daïra d’Arzew que la sixième étape du programme de distribution de 8310 unités avant la fin de l'année en cours, a été franchie, indiquant qu'il avait été relogées environ 270 familles qui vivaient dans des caves à Arzew, sans compter l’absorption d’un grand nombre de citoyens qui avait bénéficié de décisions de pré-affectation, trois ans avant, a-t-il dit, en ajoutant que la distribution des logements concerne 98 % des détenteurs de décisions de pré-affectation. Il a également souligné qu’il sera procédé au lancement de la septième étape de relogement de 1400 familles parmi les résidents d’El Hamri et Mediouni, vers des logements décents à Canastel à partir de la semaine prochaine, alors que le déménagement de 2% des titulaires de ces contrats sera retardé au début de l'année prochaine. Le premier responsable de la wilaya d’Oran a également ajouté que l’opération de recensement est supervisée par des commissions indépendantes composées d’élus, de représentants de la protection civile et les délégués des secteurs, en insistant sur la nécessité de la transparence et l'intégrité dans le recensement pour éviter toute opération de manipulation, soulignant l'exclusion de tous les opportunistes et que l'avantage a des priorités, tandis que l’avantage du reste sera reporté selon ces priorités.