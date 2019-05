A COMPTER DU 1ER MAI COURANT : Les pensions de retraite augmentées de 6%

« Dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, le Gouvernement a décidé, après examen par le conseil d’administration de la Caisse nationale des retraites (CNR), la revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l’année 2019, à des taux allant de 1,5 à 6% à compter du 1e mai 2019 », a précisé le ministre qui supervisait les travaux d’une Journée d’information sur la prévention sanitaire dans le milieu du travail en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Miraoui Mohamed. « Ces augmentations qui seront versées en juin, seront calculées en fonction d’un taux variable qui tient compte du montant global des pensions et allocations de retraite, a expliqué le ministre précisant « que les augmentations seront de l’ordre de 6% pour les pensions dont le montant est inférieur ou égal à 20.000 DA, 3% pour les pensions dont le montant est supérieur à 20.000 DA et inférieur ou égal à 40.000 DA, 2,5% pour les pensions dont le montant est supérieur à 40.000 DA et inférieur ou égal à 60.000 DA, 2% pour les pensions dont le montant est supérieur à 60.000 DA ET INFERIEUR OU EGAL à 80.000 DA et 1,5% pour les pensions de plus de 80 000 DA ». Par ailleurs, le ministre a affirmé que les clés des professionnels de la santé relatives au système de la carte électronique « Chifa », utilisées par les praticiens de la santé (pharmaciens) contractuels avec la Sécurité sociale étaient désormais « disponibles » et seraient distribuées graduellement aux nouveaux pharmaciens. Dans le même contexte, M. Haddam a assuré que « son département demeure toujours à l’écoute de toutes les préoccupations de ses partenaires pour offrir les meilleures prestations aux citoyens en général et aux assurés sociaux en particulier ».