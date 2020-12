À CAUSE DE LA PANDEMIE : Un demi-million d’emplois perdus en Algérie

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub, a estimé à 500 000 le nombre d’emplois perdus en Algérie à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). « On n’a pas des chiffres officiels mais on peut estimer la perte d’emploi à 500 000 postes minimum », a indiqué le ministre délégué dans une déclaration à la Chaîne 3. Belmihoub a précisé que parmi les secteurs les plus touchés, celui des services de base, restaurants et cafétérias, qui emploi beaucoup de monde. « La chute des activités dans ce secteur avoisine les 88 %, selon des données officielles de l’Office national des statistiques », a-t-il dit. Le ministre délégué a indiqué que le deuxième secteur très impacté c’est le BTPH avec une baise d’activité de 20 à 25%. Le gouvernement a lancé une enquête qui devrait aboutir à l’identification de l’impact de la crise sanitaire sur les ménages et sur les entreprises dont les résultats de cette étude devraient être dévoilés en janvier 2021, a-t-i fait savoir. Belmihoub a indiqué à propos du bureau qui devrait dérouler l’enquête, qu’il devait être choisi dans le courant de la première semaine de décembre et il entamera les travaux de l’enquête juste après.