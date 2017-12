A CAUSE DE LA LIMITATION DES IMPORTATIONS : Chute importante de l’euro face au dinar en janvier

Ainsi, la valeur actuelle de la monnaie européenne (Euro) face à la monnaie nationale ne serait que provisoire. Le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, avait indiqué, lors, d’une rencontre avec les responsables locaux de son secteur, que les importations visaient à cacher des transferts de devises. ‘’Nous travaillons avec les institutions internationales pour essayer de maîtriser l’ampleur de ce phénomène et les moyens de lutter contre mais très souvent les importations ont servi à faire des transferts beaucoup plus qu’à approvisionner l’économie nationale. Ça je le dit et je l’assume’’, avait indiqué le ministre du Commerce. Il est à signaler que l’euro a enregistré un léger recul de sa valeur hier 26 décembre, après avoir atteint lundi un nouveau seuil historique à 136,80 dinars sur le marché de change interbancaire. Ainsi, l’euro a légèrement reculé et se chiffrait ce mardi à 136,77 dinars dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, valables pour les opérations de commerce extérieur. Le dollar américain, autre devise très prisée par les Algériens, se chiffrait quant à lui à 115,19 dinars, un taux stable mais au dessus du taux maximal de 115 dinars sur lequel table le gouvernement pour les trois prochaines années. Sur le marché parallèle, une forte demande de la monnaie unique européenne en cette période de fêtes de fin d’année maintient la valeur de celle-ci autour des 206 dinars. Une valeur qui devrait, elle aussi, reculer au cours des trois prochains mois, avant la période du hadj, selon plusieurs estimations, qui tablent sur une chute importante de l’euro du fait de l’interdiction de l’importation de près de 900 produits dès le début de l’année prochaine.