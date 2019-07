A CAUSE D'UN SECOND ECHEC AU BAC : Une fille se suicide à Talmine dans la wilaya d’Adrar

Une jeune fille âgée de 21 ans a été découverte morte suspendue à un foulard et un morceau de corde à l’intérieur d’une chambre du domicile familial situé à Talmine, 280 km au nord du chef-lieu de wilaya d’Adrar. La dépouille mortelle de la victime de cet acte insensé a été évacuée par la protection civile vers l’hôpital le plus proche qui se trouve à Timimoun pour une éventuelle autopsie. Selon les témoignages, la jeune fille ne souffrait d’aucun trouble psychologique. Les membres de sa famille avancent que ce qui aurait poussé cette malheureuse au suicide serait son deuxième échec à l’examen du baccalauréat. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête approfondie sur les causes et circonstances de ce drame survenue en milieu conservateur.