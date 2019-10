A CAUSE D’UN DIFFEREND FAMILIAL : Un jeune tue son père à Tlemcen

Un homme, âgé d’une vingtaine d’années, a mortellement poignardé son père, âgé de 80 ans, à la suite d’un différend familial. Ce meurtre a eu lieu dans la commune de Béni Boussaïd, à l’ouest de la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris d’une source locale. Selon la même source, une violente altercation verbale est à l’origine du drame. En effet, marié à trois femmes, le père a eu un différend avec le fils de l’une de ses épouses. Cette dispute a pris des proportions graves après que le mis en cause s’est saisi d’un couteau. Ce dernier a asséné plusieurs coups à son père, le laissant gisant dans son sang. Alertés, les services de sécurité et les éléments de la Protection civile de la localité se sont rapidement mobilisés sur le lieu de l’incident. Son pronostic vital étant engagé, la victime a été transportée d’urgence vers le Centre Hospitalier Universitaire de la ville de Tlemcen. L’octogénaire a succombé à ses blessures, juste après son arrivée. Pour sa part, le fils de la victime a pris la fuite et se trouve actuellement en cavale. Les services de la sûreté de Tlemcen ont déployé leurs effectifs pour le localiser. Une enquête a été diligentée pour élucider les circonstances et les détails de cette affaire.