A BATNA : Mihoubi plaide pour la préservation de l’Algérie

Le candidat aux élections présidentielles du 12 décembre courant Azzedine Mihoubi a plaidé samedi soir de Batna en faveur de la préservation de l’Algérie. ‘‘Nous devons tous préserver l’Algérie, sa sécurité et sa stabilité car elle représente un dépôt dont la responsabilité nous incombe nous la génération de l’indépendance’’ a indiqué le candidat aux présidentielles lors d’un meeting populaire animé à la maison de la culture Mohamed -Laïd Al Khalifa. ‘‘Nous pouvons, a-t-il ajouté, diverger sur toutes les questions mais notre consensus s’affirme toujours autour de l’Algérie, sa sécurité et sa stabilité qui sont une ligne rouge et un don que nous devons tous telle une famille conjuguer nos efforts pour préserver’’. Evoquant les énormes sacrifices consentis par le peuple algérien pour l’indépendance et le recouvrement de la souveraineté, le candidat aux présidentielles a promis de faire du 22 février ‘‘une journée nationale de la souveraineté populaire’’ estimant que le temps est venu de consacrer le peuple en tant que ‘’paramètre fondamental dans toute équation impliquant le pays’’. ‘’Le peuple a le droit de se mettre en colère et de révolter en voyant son Etat dans une situation difficile et les Algériens en descendant dans la rue n’ont pas demandé plus que la préservation de l’Etat et de ses institutions et la refondation d’un Etat nouveau sur des bases fermes’’, a encore ajouté Mihoubi. L’orateur a également parlé de son programme et a appelé les citoyens à se diriger aux urnes le 12 décembre avec force et à ‘‘donner leurs voix à un des six candidats’’ estimant que ‘‘le sixième candidat est l’Algérie’’. Auparavant, M. Mihoubi a animé des activités de proximité dans les localités d’Ichemoul et Arris avant de se recueillir devant la stèle commémorative érigée à la mémoire des chouhada à Dechrat Ouled Moussa.