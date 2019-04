À AÏN DJOUHAR ET AMALZA (SIDI BEL ABBES) : Deux listes de bénéficiaires de LSL affichées

Les responsables de la Daïra de Mérine,60 km au sud de Sidi Bel Abbès,ont procédé à l'affichage d'une liste nominative des bénéficiaires de 20 logements socio-locatifs à Amalza,apprend-on du maire M.Nasri qui a souligné au téléphone que pour cette petite localité, 159 dossiers administratifs seulement ont été déposés auprès des services de la Daïra et traités minutieusement au cas par cas. D’autre part, une seconde liste de 10 heureux bénéficiaires d'Aïn Djouhar, une petite localité perchée sur des hauteurs montagneuses, pour autant d'unités, vient d'être affichée par les mêmes services de la Daïra lesquels n'ont réceptionné que 59 dossiers des postulants, apprend-on d'une source concordante. Aucun recours n'aurait été introduit puisque, selon la même source, les retenus seraient dans leur majorité issus de couches sociales démunies et méritent amplement ce type de logements. Les exclus eux, ont été priés de faire preuve davantage de rigueur et de patience, en attendant de prochains quotas.